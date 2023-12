Spalletti: "Non esiste un girone facile, andiamo a fare l'Italia"

Tempo di lettura: 2 minuti

NAZIONALE SPALLETTI INTERVISTA - Il Ct della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato una lunga intervista dove esprime il suo punto di vista sul prossimo Europeo in Germania.

Spalletti: "Siamo campioni in carica, calcio italiano è a un buonissimo livello"

Luciano Spalletti ha commentato il girone di Euro 2024 e il momento del calcio italiano in generale in un'intervista a TG Poste, dichiarando: "Non esiste un girone facile nel calcio, anche perché se la guardiamo dalla prospettiva dei nostri avversari aver beccato l'Italia come squadra di quarta fascia è ancora più difficile da accettare. Noi abbiamo la nostra storia, dobbiamo fare l'Italia dentro questa competizione. Siamo i campioni in carica e abbiamo l'obbligo di andare lì e fare l'Italia, quella che tenta di rivincere".

Sul senso di appartenenza alla Nazionale

"C'è sempre questo senso di appartenenza, questo saper riconoscere che è una cosa differente la maglia della Nazionale. E' chiaro che diventa importante anche il club, ma per quello che abbiamo visto la partecipazione è stata totale. Oggi i giovani fanno un po' di confusione, ci sono moltissime altre cose e si fa un po' fatica a fare un distinguo tra le cose vere e quelle virtuali. Però basta fargli porre un po' di attenzione sulla questione e tornato sulla direzione giusta".

Sul calcio italiano

"Il calcio italiano è a un buonissimo livello, cerchiamo di adeguarci a questa globalizzazione che c'è e dobbiamo cercare di usarla bene. Non dobbiamo porre dei limiti, né mettere regole a nostro favore, ma dobbiamo usarla in maniera totalmente libera questa situazione".

Sui giovani italiani

"I calciatori giovani dopo aver fatto la Primavera non devono sedersi in panchina e aspettare che accada qualcosa, devono andare all'estero magari in un calcio di secondo livello a farsi le ossa come fanno tutti quei ragazzi che arrivano qui dall'estero. Noi andiamo poco a fare questa esperienza all'estero".