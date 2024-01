Vecino torna ad imporsi: con la Roma può partire titolare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VECINO - Entrato dalla panchina contro l'Udinese, Matias Vecino si è rivelato l'uomo decisivo, realizzando il gol del definitivo 1-2. Tutto straordinario, ancora di più pensando ad appena un mese fa, quando l'uruguagio venne escluso dai convocati per motivi disciplinari.

Possibile chance per Vecino nel derby di Coppa Italia

Come scrive Il Corriere dello Sport, la Lazio sembra ora essere uscita da quello che è stato un periodo buio, ritrovando sé stessa e coinvolgendo tutti i membri della rosa. I gol di Vecino, quattro fin qui in stagione, sono risultati spesso decisivi e Sarri potrebbe decidere di affidarsi a lui anche per il derby di Coppa Italia. Con Kamada che non sta garantendo un rendimento di alto livello, il tecnico toscano potrebbe optare per l'ex Inter, che in caso di gol raggiungerebbe il suo record personale di reti stagionali, cinque, centrato nella stagione 2018/19 con la maglia nerazzurra.