NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 23 agosto in un click

Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – L’uscita di Empoli ha convinto. La Lazio è sembrata una lontana parente di quella dello scorso anno. L’11 mandato in campo da Sarri contro i toscani ha deliziato i tifosi e nelle prossime ore sono attesi sviluppi su alcuni ritocchi alla rosa. Tare e Lotito hanno fiutato il cambio di passo, perciò non vogliono sciupare l’occasione di rendere la squadra ancora più competitiva di quanto già lo sia. In entrata c’è Toma Basic, atteso nella Capitale a breve per visite e firma sul contratto. In uscita, invece, resta il nodo Correa. Il Tucu ha espresso la volontà di lasciare Roma e per lui si potrebbero aprire le porte dell’Inter di Inzaghi. La trattativa tra le parti sembra comunque andare per il verso giusto.

Le altre news di oggi

Contro lo Spezia, Sarri potrebbe tirare fuori dal cilindro un altro modulo ancora più allettante. Il tecnico, abituato al 4-3-3, sarebbe orientato verso il rombo a centrocampo. Le chiavi della linea mediana, comunque, restano saldamente in mano a Milinkovic. Contro l’Empoli il Sergente ha messo a referto il 48esimo gol in maglia biancoceleste. Ora il record da battere porta il nome di Pavel Nedved. Intanto la società ha messo in vendita i biglietti per la gara di sabato.