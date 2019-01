(Aspettando) FORMELLO, Acerbi e Correa si allenano in vacanza, Cataldi già nel centro sportivo

QUI FORMELLO – Meno due alla ripresa ufficiale degli allenamenti. Ultime 48 di vacanza per i giocatori della Lazio che il 7 gennaio torneranno a faticare agli ordini di mister Inzaghi. Acerbi e Correa, lontano dalla Capitale, hanno ripreso l’attività fisica a piccoli passi per mantenere lo stato di forma raggiunto. Stesso discorso per Cataldi, che ha rinunciato alle vacanze natalizie ed è tornato ad allenarsi da solo nel centro sportivo di Formello. Una scelta dettata dalla voglia di scalare le gerarchie in squadra e fare bella figura contro il Novara nel match di Coppa Italia del 12 gennaio prossimo all‘Olimpico.

M.S.