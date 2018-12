Calcio italiano in lutto: scomparso Gigi Radice

GIGI RADICE – Il mondo del calcio quest’oggi è in lutto per la scomparsa di Gigi Radice. L’ex calciatore e tecnico lombardo aveva 83 anni, e nel corso della sua carriera vestì le maglie di Milan, Triestina e Padova. Da allenatore fra le tante squadre allenate si ricordano in particolare le avventure con Monza, Fiorentina, Cagliari, Torino (col quale vinse l’ultimo Scudetto nella stagione 1975/1976) Bologna, Milan, Inter, Roma e Genoa.