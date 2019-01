Calciomercato, Inzaghi vuole Darmian ma la pista è complicata. Zappacosta pressa il Chelsea per partire…

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO – Prima le cessioni, poi gli acquisti. Un Karma che i tifosi della Lazio conoscono bene. Eppure le speranze di vedere volti nuovi a Formello a fine gennaio non sono vane. L’obiettivo principale è consegnare ad Inzaghi un esterno destro pronto e capace di dare un aiuto concreto ad Adam Marusic.

LE PISTE PRINCIPALI – Come riporta il Corriere dello Sport, i nomi più allettanti in orbita biancoceleste sono due, ed entrambi italiani. Matteo Darmian è stato espressamente richiesto dal tecnico ma il suo acquisto sembra molto complicato. L’esterno, infatti, vorrebbe rimanere al Manchester United sino a giugno per poi trovare un accordo milionario con un altro club a contratto scaduto. Situazione simile ma apparentemente più risolvibile è quello che caratterizza Davide Zappacosta. Al Chelsea percepisce 3 milioni l’anno, la Lazio dovrebbe garantirgliene, quindi, la metà per finire la stagione. Una cifra abbordabile se gli inglesi valutassero il suo cartellino non più di 12-13 milioni. Il giocatore vuole tornare in Italia e spinge al trasferimento: il tira e molla è iniziato e la Lazio aspetta fiduciosa.

LE ALTERNATIVE – Nomi meno altisonanti ma seguiti da Tare per la fascia sono quelli di Castagne (Atalanta), Giulio Donati (Mainz) e Djavan Anderson, pronto a rientrare dal prestito alla Salernitana.