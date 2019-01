CALCIOMERCATO, piace un centrocampista del Dinamo Zagabria

CALCIOMERCATO LAZIO ADANI – Non solo in uscita, la Lazio guarda anche al mercato in entrata. Se Zappacosta al momento sembra essere il nome più vicino al club biancoceleste, stando a quanto riporta calciomercato.it si starebbe valutando anche Arijan Ademi. Il centrocampista, in forza al Dinamo Zagabria, è tornato in campo dopo due anni di assenza per una squalifica per doping. Da dodici mesi è rientrato sul rettangolo verde di gioco, dove ha riconquistato la fiducia di tifosi, società e mister, tanto da diventare capitano della squadra.