CALCIOMERCATO. Resta viva la pista Embolo per l’attacco

LAZIO CALCIOMERCATO ATTACCANTE – Sebbene l’affare con il Rayo Vallecano per Caicedo si sia un po’ raffreddato, la Lazio continua a monitorare diversi profili per l’attacco qualora l’ecuadoregno dovesse partire. Nei giorni scorsi è emerso il nome di Moussa Dembélé del Celtic, anche se su di lui c’è parecchia concorrenza. Nelle ultime ore però, un nome nuovo si è aggiunto alla lista di Tare: Breel Embolo. Stando a quanto riporta sportal.it, il ventunenne attaccante della Nazionale svizzera – ha disputato anche l’ultimo Mondiale – sarebbe in uscita dallo Schalke 04.

S.D.B.