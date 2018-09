Empoli-Lazio, Farris: “Abbiamo sofferto, vogliamo di più dai nostri. Daremo minutaggio a chi necessita”

EMPOLI LAZIO FARRIS – Basta Parolo al Castellani per regalare una sudata vittoria alla Lazio contro l’Empoli. A due giorni di distanza Massimiliano Farris, ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste, ha commentato il match: queste le sue dichiarazioni.

EMPOLI-LAZIO – “Domenica era necessario non sottovalutare l’Empoli perché in questa edizione di Serie A tutte le squadre sono più organizzate rispetto al passato. Contro la compagine di Andreazzoli abbiamo sofferto, ma ci sono dei motivi: i toscani vantano una buona organizzazione di gioco oltre a delle individualità che troverebbero spazio anche in piazze più importanti. Nella scelta della formazione iniziale abbiamo voluto dare continuità a coloro che si erano allenati meno e a quei giocatori che stiamo aspettando: vogliamo di più dai giocatori più rappresentativi e dai nostri giocatori più forti. In questo mese giocheremo tantissimo e daremo spazio a chi necessita di minutaggio, provando a non incorrere in infortuni come accaduto nei casi di Luiz Felipe e Stefan Radu”.