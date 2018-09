Firma in arrivo per Milinkovic: ecco quando

MILINKOVIC RINNOVO – Firma in arrivo per Milinkovic Savic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il serbo incontrerà la dirigenza laziale tra il match contro l’Empoli ed il derby di Roma del 29 settembre. Il centrocampista e la Lazio si legheranno fino al 2023, il classe ’95 arriverà a percepire circa 3 milioni di euro (più bonus) diventando così il più pagato della rosa e dell’era Lotito. Rinnovo in arrivo anche per Ciro Immobile: il bomber di Torre Annunziata, però, non è mai stato sul piede di partenza.

A.M.