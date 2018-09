JUVENTUS. Beppe Marotta è il miglior manager d’Europa

MAROTTA MIGLIOR MANAGER EUROPA – Beppe Marotta è stato premiato come miglior manager d’Europa. L’amministratore delegato della Juventus a Madrid ha battuto la concorrenza dei colleghi di Real e Manchester City, Angel Sanchez e Ferran Soriano. A farlo sapere è la società bianconera con un comunicato sul sito.

COMUNICATO JUVENTUS – “Giuseppe Marotta è il miglior manager calcistico d’Europa. A decretarlo ufficialmente è il WFS Industry Awads – Best Executive, il riconoscimento assegnato quest’anno all’amministratore delegato della Juventus e consegnatogli dal Presidente della Liga Javier Tebas, durante la cerimonia tenutasi questa sera al Teatro Goya di Madrid, alla presenza dei rappresentanti di FIFA, UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, ECA e dei più prestigiosi club del calcio europeo e mondiale. Tra i candidati anche Jose Angel Sanchez e Ferran Soriano, amministratori delegati di Real Madrid e Manchester City, ma la giuria, anche tenendo conto degli indicatori KPI (Key Performance Indicator) per quanto riguarda la finanza, le operazioni, gli investimenti e l’innovazione, ha individuato in Marotta il manager che più di ogni altro, con il suo operato, ha permesso al proprio club di crescere e ottenere grandi risultati, grazie ad un utilizzo efficacie delle risorse a disposizione”.