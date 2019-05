Lazio-Bologna, le probabili formazioni: Guerrieri tra i pali, Acerbi a sinistra. Possibile doppio regista, in attacco Correa-Immobile

LAZIO BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI – Dopo la vittoria in Coppa Italia e la qualificazione in Europa League, la Lazio torna all’Olimpico dove avrà modo di festeggiare ancora una volta il quindicesimo trofeo della sua storia davanti al popolo biancoceleste. Una gara senza troppe motivazioni, quella della compagine di Inzaghi, che con tutta probabilità opterà per un maxi turnover. Di seguito le probabili formazioni del match.

COME ARRIVA LA LAZIO – Maxi turnover per la Lazio di Inzaghi, fresca di Coppa Italia: tra i pali possibile chance a Guerrieri, in difesa Wallace, Luiz Felipe ed Acerbi che si muoverà sul centro sinistra. In attacco spazio a Correa-Immobile, mentre a centrocampo Badelj insidia Leiva. All’Olimpico, in panchina, anche tanti giovani della Primavera (tornata nella massima serie) aggregati: Czyz, Mohamed, Capanni e Armini

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Mihajlovic vuole continuare a vincere: dal suo approdo in panchina, a marzo, la squadra felsinea è quella che ha segnato più gol. A centrocampo ballottaggio tra Dzemaili e Poli che si giocano il posto vicino a Pulgar, sulla trequarti spazio a Sansone, Soriano e Orsolini. In attacco a sorpresa potrebbe essere schierato Destro per far rifiatare Palacio.

LAZIO-BOLOGNA, SERIE A TIM 37ESIMA GIORNATA

ARBITRO: PASQUA ASSISTENTI: SANTORO – DEL GIOVANE IV UOMO : DI PAOLO VAR: NASCA AVAR: DE MEO

LE PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Proto, Patric, Armini, Marusic, Durmisi, Milinkovic, Cataldi, Czyz, Jordao, Mohamed, Capanni. All.: Inzaghi. (IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

Indisponibili: Berisha

Squalificati: Radu

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro. All. Mihajlovic (IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

Indisponibili: Mattiello

Squalificati: –