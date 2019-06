Lazio, Panico: “Sarebbe fantastico un attacco con Immobile, Correa e Robben”

PANICO LAZIO – L’ex calciatrice della Lazio Patrizia Panico, è intervenuta ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Queste le sue parole riguardo i capitolini e non solo.

ROBBEN – “Mi fa venire in mente Klose, è uno di quei giocatori che potrebbero mettere al servizio della Lazio un’esperienza non indifferente, oltre, ovviamente, alla qualità. Chiaramente nel 3-5-2 non potrebbe mai fare il quinto. Sarebbe un’alternativa a Immobile o a Correa. Dividersi due posti in tre con qualcuno del suo calibro sarebbe fantastico”.

PROGETTO – “In generale direi che il progetto di mercato della società sia quello di rivedere e non di stravolgere. La società modificherà la rosa attuale e quando intervieni in questo senso lo fai solo per migliorarla”.

NAZIONALE FEMMINILE – “E’ bello vedere che c’è curiosità e che venga omaggiata dal risultato. Questa Nazionale sta riuscendo a coinvolgere tutto il Paese. Non era per nulla scontato, almeno non qui in Italia. Ci sta riuscendo sfoggiando lo spirito più genuino del calcio. Bonansea? Ha le qualità per trascinare questa squadra di talento. Fare gol in un Mondiale è bello, ma l’emozione del gol è sempre indescrivibile, anche quando sei nel campetto del tuo paese”.