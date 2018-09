SERBIA, Milinkovic convocato per le sfide di Nations League. E non è l’unico “italiano”…

SERBIA CONVOCAZIONI MILINKOVIC – La federazione serba ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per i prossimi impegni in Nations League. La Serbia, in particolare, affronterà prima il Montenegro del laziale Marusic (11 ottobre), e poi la Romania tre giorni dopo. Mladen Krstajić, ct della Nazionale, ha chiamato 23 giocatori, tra cui 4 “italiani”: oltre al biancoceleste Milinkovic, infatti, nella lista ci sono anche Kolarov, Milenkovic e Lukic. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Marko Dmitrović (Eibar), Predrag Rajković (Maccabi), Aleksandar Jovanovic (Huesca).

Difensori: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagoš Vukovic (Olympiakos), Milos Veljkovic (Werder Brema), Aleksandar Kolarov (Roma), Milano Rodic (Stella Rossa).

Centrocampisti: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Nenad Krsticic (Stella Rossa), Branko Jovicic (Stella Rossa).

Attaccanti: Dusan Tadic (Ajax) Filip Kostic (Eintracht), Adem Ljajic (Besiktas), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gaćinović (Eintracht), Nemanja Radonjic (Marsiglia), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK).