SERIE A. Il Milan stende la Roma all’ultimo respiro: decide Cutrone

SERIE A TERZA GIORNATA – E’ già tempo di tornare in campo per la Serie A. Il terzo turno di campionato, che precede la sosta per le Nazionali, si apre con il big match Milan-Roma, a San Siro. La Lazio, a caccia dei suoi primi punti, scende in campo domenica all’Olimpico contro il Frosinone, mentre domani sera il Parma neopromosso ospita i Campioni d’Italia. Di seguito il calendario completo di questa terza giornata di Serie A.

VENERDI’ 31/08

Ore 20.30 Milan-Roma 2-1 (Kessie 40′, Fazio 59′, Cutrone 95′)

SABATO 1/09

Ore 18.00 Bologna-Inter

Ore 20.30 Parma-Juventus

DOMENICA 2/09

Ore 18.00 Fiorentina-Udinese

Ore 20.30 Atalanta-Cagliari

Ore 20.30 Torino-Spal

Ore 20.30 Sampdoria-Napoli

Ore 20.30 Sassuolo-Genoa

Ore 20.30 Chievo-Empoli

Ore 20.30 Lazio-Frosinone