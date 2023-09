Tempo di lettura: < 1 minuto

AIA FIGC DAZN VAR - Novità nella Serie A, la FIGC in accordo on AIA e DAZN commenteranno le decisioni VAR in diretta Tv

La VAR arriva in diretta Tv

Grande novità in arrivo per la Serie A: "Open VAR" in collaborazione DAZN, FIGC e AIA. Con Lega Serie A, a partire da domenica 24 settembre su DAZN verranno commentati tutti gli episodi di moviola durante i match di Serie A verranno, con un ospite AIA ogni settimana.