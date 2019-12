Tempo di lettura: < 1 minuto

BUDEL LAZIO – Lunedi sera la Lazio affronterà il Cagliari nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Alessandro Budel, ex centrocampista anche dei rossoblu ha parlato così dei capitolini ai microfoni di Tmw. Queste le sue parole.

Lazio-Juventus

“La Juventus di Sarri mi piace ma a Roma gli episodi, la bravura della Lazio e l’espulsione di Cuadrado hanno indirizzato la partita.”

Lotta scudetto Lazio

“Penso che per la Lazio sia veramente difficile lottare a fino alla fine per lo scudetto, ma sarebbe bello se riuscisse a farlo. Voglio andare controcorrente e dire che, se sarà fortunata e non avrà particolari infortuni, potrebbe farcela. Sicuramente, però, a gennaio dovrebbe aggiungere qualcosa in difesa, magari un ricambio in più”.