Serie A, Cagliari Empoli 0-0: Viola sbaglia il rigore del vantaggio

CAGLIARI EMPOLI SERIE A- All'Unipol Domus è andata in scena la sfida tra Cagliari ed Empoli. Un pareggio con reti inviolate che non soddisfa nessuno dato che entrambe le squadre rimangono in zona retrocessione. Il Cagliari lascia sicuramente il campo con l'amaro in bocca visto prima il gol annullato a Viola e poi il rigore successivamente sbagliato dallo stesso centrocampista. Di seguito il tabellino della partita.

Cagliar Empoli 0-0, il tabellino del match

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi (93′ Jankto); Deiola, Prati, Sulemana (88′ Oristanio); Viola (88′ Mancosu); Pavoletti (88′ Petagna), Lapadula (45′ Luvumbo). A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Obert, Di Pardo. Allenatore: Ranieri

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko (83′ Imsajli), Grassi, Maleh (45′ Bastoni, 58′ Ranocchia); Maldini (59′ Gyasi); Cambiaghi, Caputo (73′ Cancellieri). A disposizione: Perisan, Berisha; Shpendi, Marin, Baldanzi, Indragoli. Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Maleh, Cacace, Walukiewicz (E), Lapadula, (C)