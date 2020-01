Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI NAINGGOLAN LAZIO – Nell’ultima partita di campionato del 2019, la Lazio ha sconfitto per 2-1 in rimonta il Cagliari. Una sconfitta però che non è andata giù ai sardi, e soprattutto a Radja Nainggolan. Il belga infatti è tornato a parlare del match ai microfoni di Sky, nel post partita della gara contro la Juventus. Queste le sue parole.

Cagliari-Lazio

“I risultati sono sempre stati dalla nostra parte tranne questi ultimi tre. Con la Lazio non meritavamo di perdere, con l’Udinese potevamo andare noi in vantaggio; oggi se non avessimo commesso qualche errore non sarebbe andata così. Il calcio è fatto così, quando sbagli contro queste squadre vieni punito”.