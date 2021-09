Cagliari, vicinissimo l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina rossoblu

- Advertisement -

MAZZARRI CAGLIARI SERIE A – Walter Mazzarri si prepara a ripartire dalla Sardegna. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico livornese, in passato accostato anche alla Lazio, sarebbe ad un passo dalla panchina dei sardi.

Pronto un biennale per Mazzarri

Dopo la falsa partenza in campionato il Cagliari corre subito ai ripari. Nella giornata di oggi il presidente Tommaso Giulini ha deciso di esonerare Leonardo Semplici per portare in sardegna Walter Mazzarri, un nome molto apprezzato da tutta la piazza. Dopo le esperienze non esaltanti a Milano con l’Inter, in Premier League e a Torino l’ex tecnico di Napoli e Sampdoria è pronto a rimettersi in gioco.

