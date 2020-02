Tempo di lettura: < 1 minuto

CAICEDO LAZIO SPAL INTERVISTA – Pomeriggio di gloria per la Lazio all’Olimpico. La squadra di Inzaghi ha tramortito la Spal con un sonoro 5 a 1. Protagonisti assoluti della gara sono stati il solito Ciro Immobile e Felipe Caicedo, entrambi autori di una doppietta. Il Panterone al termine della gara ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Ecco le sue parole.

L’approccio alla gara

“Il mister ci aveva chiesto di chiudere la partita subito e noi siamo stati bravi a farlo già nel primo tempo. All’inizio credo ci fosse anche un rigore su di me, ma va bene così. Abbiamo giocato una partita con tanta intensità e siamo saliti di livello. Dobbiamo continuare così. Mercoledì contro il Verona sarà per noi un’altra partita fondamentale per scalare la classifica. Essere laziale è una cosa meravigliosa e ricevere così tanto affetto dalla gente fa tanto piacere.”

