CALCIOMERCATO LAZIO – Il presente non lascia presagire un lieto fine per questa stagione calcistica, perciò date le circostanze molti club hanno già lo sguardo proiettato verso la prossima. In queste ore stanno iniziando a rimbalzare diverse notizie di mercato che riguardano anche la Lazio. Ad esempio il Barcellona ha messo gli occhi sul centrale biancoceleste, Luiz Felipe. Ma non solo mercato in uscita. C’è anche mercato in entrata, visto che l’anno prossimo la squadra di Simone Inzaghi giocherà sicuramente la Champions League. A questo proposito ai microfoni di Radio Centro Suono è intervenuto l’agente FIFA, Filippo Colasanto. Ecco le sue parole.

Il mercato in entrata della Lazio

“La Lazio nella prossima stagione giocherà di certo la Champions League, indipendentemente da come finirà questa. Perciò la rosa di Simone Inzaghi dovrà essere ampliata dalla società. Ci sono già un paio di nomi che potrebbero essere accostati ai biancocelesti. Lovren, per esempio. Il difensore vuole lasciare il Liverpool e, malgrado l’ingaggio abbastanza robusto, formerebbe una coppia con Acerbi molto importante. Poi c’è sempre Giroud sul taccuino del club. Tare e Lotito insieme fanno grandi cose, sono una coppia spettacolare.”

