Calciomercato Lazio, avanza Gollini

CALCIOMERCATO LAZIO GOLLINI – La Lazio è ancora in cerca di un allenatore per sostituire Simone Inzaghi, ma il mercato inizia a farsi bollente. I biancocelesti devono risolvere la questione legata a Thomas Strakosha, in scadenza nel 2022 e, qualora non dovesse rinnovare, potrebbe partire in questa sessione di mercato. Pepe Reina è esperto e resterà, ma serve un altro estremo difensore, a meno che non si decida di confermare l’albanese. Oltre ad Alessio Cragno, un altro nome che è trapelato nelle ultime ore è quello di Pierluigi Gollini. Secondo il Corriere della Sera edizione di Bergamo, sull’estremo difensore dell’Alatanta, la società capitolina sarebbe in pole.