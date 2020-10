Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO SERIE A – Il calciomercato si è ufficialmente concluso alle 20:00. Ora le società non possono più mettere a segno colpi in entrata, se non per quanto riguarda gli svincolati. Al contrario gli affari in uscita possono ancora concludersi. Facciamo il punto del mercato in entrata e in uscita della Lazio.

Il calciomercato della Lazio

Il mercato in entrata della società biancoceleste si è concluso con l’acquisto di Wesley Hoedt. Oltre a lui sono arrivati Andreas Pereira, Vedat Muriqi e Mohamed Fares. A centrocampo si segnalano i nomi di Escalante e Akpa Akpro, mentre Reina sarà il secondo di Strakosha. Per quanto riguarda le cessioni, invece, sono arrivati gli addii a titolo definitivo di Badelj, Berisha e Wallace. Alla Salernitana sono andati Lombardi, Gondo, Karo, Dziczek e Cicerelli, insieme a Guerrieri, Adamonis, Casasola e Andre Anderson. Mancano le ufficialità dei prestiti di Lukaku all’Anversa e di Adekanye al Cadice, per cui si attendono solo i comunicati.

ACQUISTI – A. Pereira (c, Manchester Utd, prestito), M. Fares (c, Spal, definitivo), G. Pereira (p, Monaco, prestito), V. Muriqi (a, Fenerbahce, definitivo), P. Reina (p, Milan, definitivo), JD. Akpa Akpro (c, Salernitana, definitivo), G.Escalante (c, svinc, prima Eibar),. Kiyine (c, Salernitana fine prestito), R. Durmisi (c, Nizza fine prestito), E. Adeagbo (d, Servette, definitivo), S. Nasri (c, Sporting Toulon, definitivo), T. Casasola (c, fine prestito dal Cosenza), S. Palombi (a, fine prestito dalla Cremonese), F. Maistro (d, fine prestito dalla Salernitana), A. Rossi (a, fine prestito dalla Juve Stabia), D. Di Gennaro (c, fine prestito Juve Stabia), M. Badelj (c, fine prestito Fiorentina), V. Berisha (c, fine prestito Fortuna Dusseldorf), M. Adamonis (p, fine prestito dalla Sicula Leonzio), F. Wallace (d, Sporting Braga, fine prestito).

CESSIONI – F. Wallace (d, Malatyaspor, definitivo), Jony (c, Osasuna, prestito), M. Badelj (c, Genoa, definitivo), V. Berisha (c, Reims, definitivo), A. Anderson (c, Salernitana, prestito), M. Adamonis (p, Salernitana, prestito), F. Maistro (d, Pescara, prestito), R. Kishna (c, svincolato poi ADO Den Haag), I. Vargic (p, Fc Kopper, definitivo), A. Rossi (a, Viterbese, prestito), G. Guerrieri (p, Salernitana, definitivo), T. Casasola (c, Salernitana, prestito), S. Palombi (a, Pisa, prestito), L. Falbo (d, Viterbese, prestito), J. Lukaku (d, Anversa, prestito), B. Adekanye (a, Cadiz, prestito).

