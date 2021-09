Calciomercato Lazio, il rinnovo automatico di Reina

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Ancora una volta Thomas Strakosha è costretto alla panchina. La Lazio di Maurizio Sarri è ripartita da Pepe Reina. L’albanese spera di trovare spazio in Europa League, intanto il suo contratto scadrà a giugno e al momento non ci sono novità su un eventuale rinnovo. La Lazio, però, non può permettersi di perdere l’albanese a parametro zero e cercherà di allungare la scadenza.

Rinnovo Reina

Come riporta La Repubblica, stesso discorso vale anche per Reina che, però, ha una carta da giocarsi in più. Nel contratto dello spagnolo c’è una clausola che prevede il rinnovo automatico per un’altra stagione nel caso in cui la Lazio si qualifichi in Europa. In questo caso il neo 39enne potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2023.

