CALCIOMERCATO LAZIO – L’addio era quasi certo e oggi è arrivata l’ufficialità da parte della Lazio. Ivan Vargic è stato ceduto in prestito alla squadra di serie B slovena F.C. Koper attualmente capolista in campionato. Il portiere in biancoceleste ha collezionato appena 3 presenze: contro l’Inter nella stagione 2016/’17, e due in Europa League nella stagione 2017/’18. Negli ultimi 6 mesi il calciatore era fuori dalla rosa di Simone Inzaghi. Questo il comunicato con cui la Lazio ha annunciato il trasferimento di Vargic.

Comunicato

“La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Vargic alla società slovena F.C. Koper”.

