CELTIC LAZIO – Continua a far discutere Celtic–Lazio. Come riporta il sito ufficiale della federazione, la Uefa ha avviato tre procedimenti disciplinari in relazione al match di Europa League, giocato a Glasgow lo scorso 24 ottobre. Due sono rivolti ai sostenitori scozzesi: uno per via di alcuni striscioni esposti, ed un’altro per cori illeciti. Quest’ultimo provvedimento è stato applicato anche nei confronti dei tifosi biancocelesti.