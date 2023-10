Celtic-Lazio, circa 1000 biglietti ospiti venduti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO BIGLIETTI OSPITI- Dato interessantissimo quello che arriva da Glasgow. In uno stadio ricco di storia e splendido per atmosfera, non mancheranno i tifosi della Lazio. In una gara già importantissima per il percorso Champions dei biancocelesti, sono già 908 i biglietti del settore ospiti venduti.

Numero veramente importante per una partita infrasettimanale (4 ottobre 2023, ore 21.00) a migliaia di chilometri da Roma. Celtic-Lazio è già interessante.