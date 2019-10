CELTIC LAZIO TV – Appuntamento fissato alle 21. Nel teatro del “Celtic Park”, la Lazio affronterà i padroni di casa scozzesi. Sarà la prima volta dei biancocelesti in Gran Bretagna senza affrontare una squadra inglese. Un appuntamento da non perdere che sarà visibile ai seguenti canali.

Tv e streaming

Il match sarà trasmesso su SkySport1, canale 201, e per chi non dispone della PayTv ci sarà la diretta in chiaro su Tv8. Sulla piattaforma SkyGo per gli abbonati o sul sito di Tv8 sarà possibile seguire l’incontro sul web.