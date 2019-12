Tempo di lettura: < 1 minuto

CERASARO INZAGHI LAZIO – Ferruccio Cerasaro, intervenuto sulla radio ufficiale biancoceleste, ha parlato della nuova figura tecnologica del virtual coach.

Le parole di Cerasaro

“Sono dei dati sull’andamento della partita che dovranno confermare quello che vede l’occhio dell’allenatore, che resta la cosa più importante. Il lavoro maggiore del match analyst è in preparazione della partita, questo nuovo mezzo invece aiuterà durante. Ne esistono già oggi altri surrogati, ma mister Inzaghi preferisce avere un contatto audio con noi assistenti che siamo in tribuna per avere delle impressioni sulla gara. È molto importante, perché dall’alto si vede la partita in tutti i suoi aspetti tattici, più complicati da notare dalla panchina. Così possiamo parlare con un assistente in panchina, o con il secondo (Farris, ndr), che poi riferiscono al mister”.