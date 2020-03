Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS EURO 2020 – Il coronavirus sta scuotendo anche il mondo dello sport, in particolare, in Europa, la Serie A. L’Italia è infatti attualmente il terzo paese al mondo per numero di contagiati e questo ha già comportato diversi rinvii nel campionato di calcio. La Lega sta discutendo per ristabilire l’ordine sul discorso calendari e nelle prossime ore sono attese novità. Intanto la risonanza di questo problema potrebbe essere più grande del previsto tanto che anche l’Europeo itinerante in programma quest’estate sarebbe a rischio.

EURO 2020, la situazione

È previsto per oggi all’Amsterdam Beurs van Berlage Conference Center di Amsterdam il 44′ Congresso dell’Uefa che sarà l’occasione giusta per discutere di questo problema. Tra i paesi coinvolti in cui si dovrebbero disputare le partite, solo l’Ungheria presenta 0 casi legati al coronavirus. Il presidente Ceferin a 100 giorni dall’inizio del torneo farà il punto della situazione valutando bene ogni ipotesi. L’idea è comunque quella di disputare la competizione sperando che le cose vadano migliorando con il tempo. Non ci sono certezze al momento, non ci resta che aspettare l’evolversi della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.