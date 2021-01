Tempo di lettura: < 1 minuto

REBIC KRUNIC MILAN JUVENTUS COVID – Non c’è pace per la sfida di questa sera tra Milan e Juventus. Dopo le positività di Cuadrado e Alex Sandro tra le fila bianconere, pochi minuti fa è arrivata la conferma da parte della società milanese rispetto Rebic e Krunic, risultati anche loro positivi al Covid-19. Di seguito il comunicato della Club.

Milan-Juventus, Rebic e Krunic positivi: il comunicato

“AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo.”

