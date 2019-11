CORREA LAZIO – Dopo un avvio un po titubante, Joaquin Correa sembra aver intrapreso la via giusta siglando 5 reti in 4 partite. L’argentino si è acceso dopo la sosta di ottobre ed ora non vuole fermarsi più e trascinare la Lazio alla qualificazione in Champions League. Come riporta il Corriere dello Sport, nell’era Inzaghi nessuno ha segnato più di lui (escludendo Immobile) nelle prime dodici giornate di campionato.

Nessuno come il “Tucu”

Come riporta il quotidiano romano infatti, Joaquin Correa può essere il valore aggiunto della Lazio nella rincorsa alla Champions. Alla dodicesima giornata infatti nessun attaccante oltre Immobile ha segnato più di lui nell’era Inzaghi (6). Nel 2016/17 a questo punto della stagione Keita era fermo a 4 reti per poi esplodere a fine stagione col cambio modulo e mettendo a segno 16 marcature. Nel 2017/18 invece Luis Alberto e Milinkovic dopo dodici turni si trovavano a quota 3 e 2, per poi terminare l’anno rispettivamente con 11 e 12 gol siglati.