LAZIO ZENIT CONFERENZA CORREA – Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Crotone, la Lazio è attesa dal ritorno in campo in Champions League. Martedì 24 novembre, allo stadio Olimpico, è in programma la sfida allo Zenit, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi. Il risultato del match può essere già decisivo per il passaggio del turno. La Lazio, seconda a quota 5 e ancora imbattuta, ha l’occasione del match point contro i russi, ultimi con un solo punto conquistato in tre gare.

Lazio Zenit la conferenza stampa di Corre

La giornata di vigilia sarà ricca di appuntamenti. Domani, lunedì 23 novembre, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi e Joaquin Correa sono intervenuti in conferenza alle ore 15:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare i temi della sfida. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

Le parole di Joaquin Correa in conferenza stampa

“In questi anni ho cominciato a giocare più da attaccante. Non sono una punta ma mi piace girare vicino alla porta.”

Nazionale

“È una sensazione bellissima, è un sogno di tutti gli argentini. Stare lì insieme a Messi e tutti gli altri è tantissimo. Lui è un ragazzo che si fa vedere in campo, e io cerco di imparare da lui”.

Giorno in giorno

“La mia forza è pensare giorno in giorno, e che se faccio bene posso aiutare la squadra”.

Unione

“La nostra forza è l’unione. Il mister ci conosce. Lavoriamo tanto ogni giorno, ci conosciamo e questa è stata la nostra caratteristica di questi anni”.

Forza della squadra

“Per me non è una sorpresa vedere la squadra giocare ad alto livello. Siamo una squadra forte. Siamo pronti a tutto e vogliamo vincere domani per continuare su questa strada”.

Polemiche

“È da quando sono qua che ci sono polemiche. Noi cerchiamo di concentrarci solo sul campo e se continuiamo così speriamo di raggiungere traguardi migliori”.

Percorso negli ultimi anni

“Il percorso è stato molto bello, nonostante qualche difficoltà abbiamo portato a casa dei trofei. C’è sempre da migliorare, ma siamo nella strada giusta”.

