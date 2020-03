Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS LAZIO CUCCHI – Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo ed ex prestigiosa voce di Radio1, ha condiviso un Tweet per commentare le ultime vicende calcistiche in ambito Coronavirus e le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo della Lazio, Igli Tare.

Cucchi: “Non condivido le posizioni di Diaconale”

“Entrambe legittime le posizioni di chi vorrebbe giocare a emergenza finita e in sicurezza, anche in estate, e di chi vorrebbe chiuderla qua. Ma non condivido le posizioni di Diaconale e il riferimento alle vittime nelle parole di Tare. Da appassionato di calcio e di Lazio“.

