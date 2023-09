Pioli criptico verso Milan - Lazio: "Turnover? Vedremo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PIOLI MILAN LAZIO - Stefano Pioli affronterà nuovamente la Lazio da ex. Il suo Milan si è appena imposto a Cagliari e, sfruttando lo scivolone casalingo dei cugini dell'Inter, si è ripreso la vetta della classifica. Ad attendere i rossoneri, però, ci sarà ora un tour de force. Lo stesso che vedrà protagonisti i biancocelesti. Dopo il big match di sabato sera, infatti, entrambe le squadre saranno impegnate in Champions League. Motivo per cui al tecnico dei milanesi è stato chiesto in conferenza stampa se ci sarà turn-over contro i capitolini.

Milan - Lazio, Pioli sul turnover

"Turn-over tra Lazio e Champions League? Vedremo. Non ho ancora pensato alle prossime gare".

CLICCA QUI E RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLA LAZIO