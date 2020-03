Tempo di lettura: < 1 minuto

DIACONALE TACCUINO BIANCOCELESTE – Lo scorso lunedì, il consueto taccuino biancoceleste pubblicato da Arturo Diaconale su Facebook aveva generato diverse polemiche. Il portavoce della Lazio ha voluto fare delle precisazioni, attraverso un nuovo post.

Le precisazioni di Arturo Diaconale

“Tengo a precisare che le opinioni da me espresse sul mio taccuino biancoceleste settimanale sono il frutto di valutazioni strettamente personali che non esprimono, ribadiscano o anticipano le posizioni della S.S. Lazio e del Presidente Claudio Lotito. Quando devo esprimere la voce della società lo faccio attraverso i suoi canali ufficiali e sulla base delle indicazioni del Presidente. Al di fuori di queste occasioni tutte le considerazioni da me espresse vanno attribuite esclusivamente alla mia persona e non agli organismi istituzionali della società biancoceleste. Attraverso il “Taccuino” conto di stabilire rapporti e sintonie con quella parte di tifoseria che ha abbandonato la strada delle vecchie contestazioni ed ha preso atto della validità del percorso e di un progetto portato avanti con la massima determinazione dal Presidente e da tutti i suoi più stretti collaboratori”.

