Inghilterra - Italia, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

INGHILTERRA ITALIA DOVE VEDERE - Reduce dal netto successo per 4-0 su Malta, l'Italia di Spalletti si appresta ad affrontare l'Inghilterra, nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. In caso di successo, gli azzurri raggiungerebbero la squadra di Southgate al primo posto del Gruppo C, con ancora due match da disputare. La sfida è in programma alle 20:45 di martedì 17 ottobre, al Wembley Stadium di Londra. Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere la gara.

Inghilterra - Italia, dove vedere il match

Inghilterra - Italia sarà trasmessa in esclusiva su Rai 1 e sarà disponibile in streaming tramite pc, tablet o altri dispositivi anche sull'app RaiPlay.