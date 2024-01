Ufficiale, Andreazzoli esonerato dall'Empoli: al suo posto Nicola

Tempo di lettura: < 1 minuto

EMPOLI ANDREAZZOLI NICOLA - L'Empoli ha ufficializzato sul proprio sito l'esonero di Aurelio Andreazzoli. Decisiva l'ultima sconfitta contro il Verona, dopo la quale il club toscano, attualmente penultimo in campionato con 13 punti, ha deciso di affidare la guida tecnica a Davide Nicola.

L'Empoli esonera Andreazzoli e chiama Nicola: i comunicati del club

Il comunicato dell'esonero di Andreazzoli

Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici.

A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.



Il comunicato sull'ingaggio di Davide Nicola

Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio alle ore 15.00 dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst.