Fabio Lopez: “Milinkovic e Luis Alberto? Sarri non li vede benissimo insieme”

LAZIO FABIO LOPEZ – Il reparto più forte della Lazio è molto probabilmente il centrocampo. Poche squadre, infatti, possono vantare un terzetto titolare come quello formato da Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Tuttavia, c’è chi si pone l’interrogativo se in uno stile di gioco come quello di Sarri il Mago e il Sergente possano rendere al meglio insieme. I dati dicono che il tecnico toscano li ha utilizzati contemporaneamente solo 360 minuti sui 630 disponibili. L’allenatore Fabio Lopez ha voluto dire la sua su questo tema ai microfoni di TMW Radio.

Intervista Lopez: sulla compatibilità di Luis Alberto e Milinkovic

“Gli allenatori valutano i momenti di forma dei calciatori durante gli allenamenti. Al momento Sarri non riesce a vedere Luis Alberto e Milinkovic-Savic sincronizzati. Alla prima prestazione positiva insieme, rimarranno”.

