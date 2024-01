Felipe Anderson protagonista del "Goal Of The Day" della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON GOAL OF THE DAY - La Lazio celebra sui social Felipe Anderson, seppur il goal sia Djordjevic. Era il 5 gennaio del 2015 e il club biancoceleste si impose sulla Sampdoria all'Olimpico con protagonista l'esterno brasiliano. L'ex West Ham mise a referto un gol e almeno due giocate incredibili, che consentirono prima a Parolo e poi a Djordjevic di segnare. "Un ExtraTerrestre" all’Olimpico, così la società capitolina ricorda sui propri social le gesta del "Goal Of The Day".

