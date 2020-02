Tempo di lettura: < 1 minuto

FRANCESCO FLACHI LAZIO – L’ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, è intervenuto su Tuttomercatoweb.com per discutere della lotta ai vertici del campionato italiano, non dicendosi convinto della rosa biancoceleste. Di seguito le sue parole.

La Lazio e lo Scudetto

“La Juventus ha singoli giocatori devastanti ma se non girano fa fatica a livello di gioco. L’Inter secondo me arriverà fino in fondo, la Lazio non so se riuscirà a tenere questo passo perché la rosa non è così ampia”.

