LUIGI SIMONI – Ha allenato la Lazio in una sola stagione (1985-86) ma ha lasciato un ricordo positivo in tutti i tifosi biancocelesti. Luigi Simoni, soprannominato “mister gentiluomo” è stato colpito da un ictus lo scorso 22 giugno e da quel giorno lotta tra la vita e la morte. La moglie, Monica Fontani, ha comunicato le condizioni di salute del marito in un’intervista a La Provincia di Cremona.

Fontani: “Tanti tifosi ci hanno recapitato messaggi di incoraggiamento”

“Mio marito continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno, ma è ancora in condizioni gravi. Alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore insieme a tanti messaggi di incoraggiamento, li abbiamo attaccati nella sala d’aspetto. Ma voglio essere sincera fino in fondo, la situazione resta complicata. Mio marito ha avuto un ictus e non possiamo oggi ancora parlare di un percorso in discesa. Tuttavia siamo qui. Speranze? Sempre, anche se il quadro complessivo resta delicato”.