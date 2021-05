Giudice Sportivo, multa e inibizione per Tare: i dettagli

- Advertisement -

GIUDICE SPORTIVO – A seguito dei fatti di ieri sera in Lazio-Torino, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Sanzionato il ds Igli Tare con una multa di 5000 euro e un’inibizione fino al 31 maggio. Nel comunicato si legge: “Per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con toni minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell’intento solo grazie all’intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo “. Un turno di stop anche per Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira. Arrivata inoltre, la prima sanzione stagionale per Thomas Strakosha.