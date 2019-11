Tempo di lettura: < 1 minuto

GRAZIANI LAZIO – Giovedì scorso, la Lazio ha sconfitto per 1-0 il Cluj. I biancocelesti per approdare ai sedicesimi di Europa League dovranno battere il Rennes e sperare che il Celtic batta i romeni. Ciccio Graziani ha commentato così il cammino dei capitolini nella competizione continentale.

Lazio Europa

“Il rammarico per la Lazio è quello di non essere più padrona del proprio destino. Gli uomini di Inzaghi, infatti, dovranno vincere contro il Rennes e sperare che il Celtic vinca contro i romeni del Cluj in trasferta. La Lazio magari va fuori per demerito ma giocando molto bene, è stato abbastanza sfortunata nel suo cammino. Per il mercato prenderei qualcosa dietro”.