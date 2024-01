Impallomeni: "Sarebbe stato meglio alle 21. La Lazio ha un piccolo vantaggio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI INTERVISTA LAZIO ROMA COPPA ITALIA- Stefano Impallomeni ha rilasciato un'intervista a TMW. L'argomento? Lazio Roma derby della Coppa Italia 2023/24. Partita che vale la semifinale della competizione. Ecco il suo pensiero, sull'orario stabilito (10 gennaio 2024 ore 18.00) e la presunta favorita.

Le parole di Impallomeni nell' intervista su Lazio - Roma , derby di Coppa Italia

"Alle 21 sarebbe stato meglio per via del traffico, ma sarà una bella partita. È una sfida che vale la semifinale, la Lazio giocherà in casa e ha un piccolo vantaggio. Vedremo come ci arriveranno le due squadre, avere i migliori sarà fondamentale. La Roma purtroppo è corta dietro e si va avanti così con questa fatica. Immobile e Luis Alberto dall'altra parte sono due assenze pesanti".