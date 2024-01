Provedel: "Mi impegnerò sempre al massimo per la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROVEDEL GIOCATORE DELL'ANNO 2023 - Ivan Provedel ha voluto ringraziare, attraverso un video apparso sui canali ufficiali della Lazio, i propri tifosi per il premio ricevuto: "Ciao tifosi laziali, vi voglio ringraziare per avermi votato nella classifica del gol più bello del 2023 e anche quella come giocatore dell'anno. Vi sono molto grato e non posso fare altro che dirvi che mi impegnerò sempre al massimo per fare del mio meglio per la Lazio e per tutti voi. Grazie e vi saluto, ciao".

Il post social della Lazio con i ringraziamenti di Provedel