INTER LAZIO D’AMBROSIO – Dopo la vittoria sul Milan per 2-0, Danilo D’Ambrosio è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prossima gara in programma contro la Lazio, valida per la quarta giornata di campionato.

D’Ambrosio parla di Lazio

“È una squadra che gioca da tanti anni insieme con un modulo ben definito, sanno cosa fare e sarà dura. È una partita che le volte che abbiamo vinto non è mai stata facile, altre volte abbiamo perso. Conterà dare il 110% ogni singolo giocatore”.

­