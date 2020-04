Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI LAZIO – Simone Inzaghi sta dimostrando di essere un vero e proprio stakanovista. L’allenatore della Lazio, costretto a casa come tutti, non perde occasione per pensare alla ripresa del campionato. Il tecnico piacentino, in linea con il presidente Lotito, vuole farsi trovare pronto per quando la sua Lazio sarà di nuovo impegnata nella lotta Scudetto. Già ieri c’è stata una conference call con il presidente e il mister è in continuo contatto anche con la squadra e il suo staff.

La Lazio che verrà

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti Inzaghi sta già pensando a come adattare la squadra ai continui impegni che la vedranno protagonista quando si ricomincerà. Il 3-5-2 non si tocca, sia chiaro, ma giocare ogni tre giorni costerà un grande dispendio energetico e potrebbe essere necessario cambiare volto in base alle occorrenze. Il mister studia ogni situazione possibile, tenendosi in contatto con il suo secondo Massimiliano Farris e gli altri membri dello staff.

