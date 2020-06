Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA MARUSIC LEIVA – La Lazio tre 3 giorni si troverà ad affrontare una partita decisiva per le sorti del campionato. Infatti i biancocelesti mercoledì 24 giugno sono attesi a Bergamo dall’Atalanta per ripartire in Serie A. La gara si prospetta combattuta e aperta ad ogni risultato, date le ambizioni di entrambe le formazioni.

Le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi sta cercando la migliore formazione da schierare in vista del big match. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il mister biancoceleste si trova a fare i conti con diverse defezioni per cui sta cercando delle soluzioni. Nel match di ieri contro la Ternana non si sono visti Leiva e Marusic oltre agli infortunati Luiz Felipe e Lulic. Gli ultimi due sono già considerati out per la trasferta di Bergamo, gli altri due invece saranno monitorati in questi giorni. Il centrocampista biancoceleste accusa ancora un gonfiore al ginocchio operato durante il lockdown che non gli consente di scendere in campo a pieno regime. Difficilmente si può immaginar una sua presenza contro l’Atalanta: al massimo, se sarà pronto, potrà sedere in panchina. Marusic, invece, è ai box per alcuni acciacchi muscolari ma sembra avere più chance di scendere in campo il prossimo 24 giugno. In ogni caso, Simone Inzaghi, ha fatto delle prove per non farsi cogliere impreparato: a centrocampo il ruolo da regista se lo giocheranno Parolo e Cataldi, probabilmente in staffetta. A sinistra invece, Jony ha giocato come titolare nel match di ieri contro la Ternana. Insomma, ripartire sarà importante ma farlo nella maniera giusta lo sarebbe ancora di più e per questo Simone Inzaghi spera di avere a disposizione tutti i suoi calciatori.

